Миллиардная помощь и соглашение о дронах: СМИ раскрыли цель визита Мерца в Киев

По словам представителей немецкого правительства, во время поездки Мерц должен объявить новый пакет поддержки Украины.

Речь идет об 1 млрд евро военной помощи и еще 350 млн евро на восстановление энергетического сектора. Кроме того, ожидается заключение договоренности о совместном производстве разных типов беспилотников.

"Сегодня я приехал в Киев, потому что Украина нуждается во всей нашей поддержке в ближайшие недели", - заявил Мерц.

Канцлер подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары по городам, жилым домам и теплоэлектростанциям. По его словам, если РФ не остановить, ее военная машина рано или поздно может быть направлена против других стран.

"Сегодня я скажу президенту Зеленскому: "Вы можете и дальше рассчитывать на нашу помощь", - добавил Мерц.

В состав немецкой делегации вошла министр экономики Екатерина Райхе, а также представители крупных компаний. Среди них – Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence и Quantum Systems.

Отдельное внимание в ходе переговоров планируется уделить оборонному производству. Ранее Зеленский сообщал, что Украина и Германия готовят соглашение о совместном производстве дронов, ракет и соответствующего программного обеспечения.

Одним из ключевых направлений может стать создание беспилотников-перехватчиков для борьбы с российскими реактивными ударными дронами. Компания Quantum уже опробовала соответствующие технологии.

В апреле Quantum и украинская компания WIY Drones объявили о создании совместного предприятия Quantum WIY Industries. Оно должно заниматься производством перехватного дрона "Стрела" и технологий противовоздушной обороны.

Еще одно направление сотрудничества – совместная разработка и производство вооружения с дальностью более 1 000 км. Украина сможет использовать такое оружие для поражения целей на значительном расстоянии от фронта.

Немецкие чиновники ожидают, что углубление оборонного партнерства будет выгодно и для самой Германии. Речь идет, в частности, о возвращении части средств и технологий в немецкую экономику, а также о развитии средств защиты критической инфраструктуры от беспилотников.

В то же время во время визита Мерц должен затронуть и вопросы реформ в Украине. В частности, Германия ожидает от украинского правительства дальнейшего прогресса по выполнению требований, связанных с евроинтеграцией и борьбой с коррупцией.