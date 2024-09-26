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Миллиарды на машины: стало известно, сколько украинцы потратили на новые авто

Четверг 26 сентября 2024 15:28
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Миллиарды на машины: стало известно, сколько украинцы потратили на новые авто Фото: стало известно, сколько украинцы потратили на новые автомобили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинцы в августе потратили на приобретение новых автомобилей около 15 млрд гривен. Это примерно на 45% больше, чем в августе прошлого года и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

Отмечается, что около половины этой суммы было израсходовано на авто всего пяти марок. Больше всего денег было уплачено за автомобили премиальной немецкой марки BMW – более 2,149 млрд грн.

На втором месте расположилась Toyota, дилеры которой получили 2,142 млрд. грн. На третьем месте Mercedes-Benz с результатом 1,2 млрд грн. Автомобили Volkswagen "продались" более чем на 948 млн грн – это заслуженное четвертое место. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Audi с результатом 752 млн. грн.

Кроме того, в ТОП-10 марок новых автомобилей, которые выбирали украинцы в августе, также попали Skoda, Land Rover, Renault, Lexus и Nissan. Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 82,4 млрд гривен, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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