Мілоан стартувала спецпроект про фінграмотність "Все, що ви повинні знати про кредити"

Чому фінграмотность — це так важливо? Чому останнім часом про неї так багато говорять? У першу чергу тому, що для ефективного управління фінансами потрібні певні знання і навички. Адже важливо не тільки заробити, а й не втратити нажите і не впасти в боргову яму.

Щоб підвищити рівень фінансової грамотності українців, компанія Мілоан запустила проект "Все, що ви повинні знати про кредити". Він допоможе знайти відповіді на найпоширеніші питання про мікропозики, дозволить ближче познайомитися з МФО і дізнатися про фінанси багато такого, про що ви раніше навіть не чули.

Спецпроект Мілоан: шість розділів корисної інформації

Познайомитися зі спецпроектом Miloan можна на сайті Iknowcredit.com.ua. Він складається з шести розділів, які вміщують максимум корисностей і цікавинок. Наприклад, ви дізнаєтеся, коли краще взяти кредит онлайн на картку, а коли — оформити банківський займ. Чи можна не платити по кредиту? Як планувати особистий бюджет? Як розмовляти з колекторами і чи можуть вони відібрати у вас квартиру за борги.

На сайті багато прикладів, розрахунків, тематичних зображень. Також є зворотний зв'язок — можливість поділитися своєю думкою про проект або запропонувати тему для статті.

Мета спецпроекту Мілоан — пояснити споживачам принципи і особливості онлайн-кредитування. Це не реклама мікрокредитів — а пояснення того, як все відбувається насправді. Ви дізнаєтеся, що в складних ситуаціях отримати онлайн кредит без відмови відразу на картку можуть 90% повнолітніх громадян — всього за 10 хвилин, без довідки про доходи. У МФО дуже високий рівень схвалення!

Як я можу використовувати інформацію від Мілоан?

Потреба в онлайн-кредиті може виникнути в будь-який момент: на відпочинку, вночі, в період свят або на вихідних. Наприклад, коли не залишилося грошей на таксі додому або коли раптово розболівся зуб і потрібно терміново йти до приватного лікаря. У таких випадках "паличкою виручалочкою" стає кредит онлайн.

Все, що ви повинні знати про мікрокредити і навіть більше — шукайте на сайті спецпроекту Мілоан. Якщо вам щось незрозуміло в кредитному договорі, ви не знаєте як пройти ідентифікацію, як убезпечити дані — спецпроект дасть відповіді і пояснення. Ви будете здивовані, як швидко і легко у всьому цьому можна розібратися.

Якщо ви раніше не чули про компанію Мілоан, то саме час познайомитися. Це МФО, яка існує на ринку вже більше 5 років і надає кредитні послуги повнолітнім громадянам України. Сервіс працює 24/7. Отримати в борг можна будь-яку суму в межах 500-20 000 гривень. Доступний термін кредитування — 30 днів. Рівень схвалення досягає 97%! Шанси отримати гроші є практично у кожного!