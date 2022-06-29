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Мільйони стали заручниками Кремля: в МЗС України відреагували на продовольчий шантаж Росії

Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС України (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує блокувати експорт українського продовольства. Вимагає зняття санкцій в обмін на поставки "власного продовольства".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Олега Ніколенка.

"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світ зіткнеться із голодом. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви", - пише Ніколенко.

Заява представника МЗС Росії Марії Захарової:

Москва заявила про нібито можливість експорту десятків мільйонів тонн "власного продовольства" в обмін на зняття санкцій з країни.

"Росія готова експортувати десятки мільйонів тонн власного зерна, якщо з його вивезення буде знято західні заборони", - заявила Захарова.

Кремль шантажує світ тим, що нібито якщо Захід й справді непокоїть ризик настання голоду у світі, то він зобов'язаний "припинити блокувати постачання продовольства".

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