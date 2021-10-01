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Мільйону пенсіонерів почнуть доплачувати по 400 гривень: хто отримає компенсацію

Автор: Олександр Білоус

Пенсіонерам у віці від 75 до 80 років з 1 жовтня 2021 року почнуть виплачувати щомісячну компенсацію. До 400 гривень отримають близько 1 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Уряду від 22 лютого 2021 року № 127.

Раніше планувалося, що компенсацію до 400 гривень почнуть виплачувати з 1 липня 2021 року. Однак Кабмін переніс початок на 1 жовтня, одночасно скасувавши норму, згідно з якою починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати збільшуватимуться на відповідний коефіцієнт.

Нагадаємо, Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабінету Міністрів про щомісячну компенсаційну виплату по 300 гривень пенсіонерам у віці від 70 до 75 років. Планується почати виплати з 1 жовтня 2022 року.

Пенсіонери, які досягли 80 років, отримують по 500 гривень компенсації щомісяця з квітня 2020 року.

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Пенсії