Понад мільйон українців проводили зиму на ВДНГ

29 лютого та 1 березня в Національному комплексі "Експоцентр України" відсвяткували Масляну, і тим самим, із піснями та веселощами, тут завершили п'ятий сезон роботи парку-фестивалю "Зимова Країна на ВДНГ".
Протягом трьох місяців 14 розважальних локацій допомагали ВДНГ утримувати статус найбільш відвідуваного дозвільного майданчика Києва. Усього за період роботи "Зимової Країни" ВДНГ відвідало понад 1 150 000 осіб, що на 63% більше, ніж у 2019-му (тоді було 709 000 відвідувачів).
Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ:
Серед нових локацій парку найбільше зацікавив гостей новий проєкт Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас "Різдвяна Фабрика Мрій" — казкове місто з реалістичними декораціями. Тут діти могли познайомитися з процесом виготовлення скляних ялинкових іграшок, а також дізнатися таємниці виконання бажань.
Саме тема мрій стала в цілому концепцією сезону-2020 і була відображена у слогані "Мрії здійснюються туть!". Завдяки проєкту й допомозі партнерів за час роботи "Зимової Країни" було зібрано 350 тис. гривень на будівництво нового дитячого майданчика на ВДНГ. Проєкт реалізують уже цього року, а основою для його оформлення стануть дитячі малюнки, створені маленькими відвідувачами в "Корпорації подарунків".
Протягом сезону в "Зимовій Країні на ВДНГ" проводили не тільки вихідні, а й свята: у сезоні 2019/2020 тут відзначили День святого Миколая, Новий Рік, Різдво, Старий Новий Рік, День студента, Свято закоханих і Масляну.
Лютий став для Експоцентру місяцем тематичних вихідних. З 1 по 23 лютого тут провели три гастрономічні вікенди: наливок, вареників і сала, а на День святого Валентина встановили національний рекорд — "Наймасовіший поцілунок на ковзанці". Участь у ньому взяли понад 55 пар.
Завершили п'ятий сезон "Зимової Країни на ВДНГ" гучним святкуванням Масляної, 29 лютого та 1 березня. Цих вихідних ВДНГ відвідали понад 75 000 осіб. Для них були організовані безкоштовні активності, конкурси, виступи народних колективів та великий дводенний концерт українських поп-артистів від радіо "П'ятниця".
Як показують соціологічні дослідження ВДНГ, кількість відвідувачів, що рекомендують своїм друзям і знайомим "Зимову Країну" як найкраще місце для дозвілля у 2020 році, збільшилася з 15% до 31%. Також респонденти оцінили роботу фестивалю за найвищим балом (від 3 до 5) — таких відповідей було 98%, а ще 95% відповіли, що їхні очікування від локації виявилися повністю виправданими.
Як і в 2019-му, у 2020-му найчастіше парк відвідували сім'ями та компаніями з трьох осіб. У середньому гості парку проводили на території "Зимової Країни на ВДНГ" дві з половиною години й витрачали близько 400 грн на розваги та 280 грн на їжу.
Наступного сезону парк-фестиваль зимових розваг почне свою роботу в штатному режимі 5 січня. Долучитись до події можна за посиланням: Зимова Країна на ВДНГ 2020 — 2021