Понад мільйон українців проводили зиму на ВДНГ

29 лютого та 1 березня в Національному комплексі "Експоцентр України" відсвяткували Масляну, і тим самим, із піснями та веселощами, тут завершили п'ятий сезон роботи парку-фестивалю "Зимова Країна на ВДНГ".

Протягом трьох місяців 14 розважальних локацій допомагали ВДНГ утримувати статус найбільш відвідуваного дозвільного майданчика Києва. Усього за період роботи "Зимової Країни" ВДНГ відвідало понад 1 150 000 осіб, що на 63% більше, ніж у 2019-му (тоді було 709 000 відвідувачів).

У 2020 році першість серед найпопулярніших локацій належала: Корпорації Подарунків (250 000 відвідувачів), Замку крижаних скульптур (60 000 відвідувачів), ковзанці (55 000 відвідувачів), шоу "Winterra. Легенда Казкового краю" (40 000 відвідувачів), проєкту "Різдвяна Фабрика Мрій" (30 000 відвідувачів), тюбінговим гіркам (30 000 відвідувачів), Резиденції Діда Мороза (20 000 відвідувачів).

Євген Мушкін, генеральний директор ВДНГ:

Серед нових локацій парку найбільше зацікавив гостей новий проєкт Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас "Різдвяна Фабрика Мрій" — казкове місто з реалістичними декораціями. Тут діти могли познайомитися з процесом виготовлення скляних ялинкових іграшок, а також дізнатися таємниці виконання бажань.

Саме тема мрій стала в цілому концепцією сезону-2020 і була відображена у слогані "Мрії здійснюються туть!". Завдяки проєкту й допомозі партнерів за час роботи "Зимової Країни" було зібрано 350 тис. гривень на будівництво нового дитячого майданчика на ВДНГ. Проєкт реалізують уже цього року, а основою для його оформлення стануть дитячі малюнки, створені маленькими відвідувачами в "Корпорації подарунків".

Протягом сезону в "Зимовій Країні на ВДНГ" проводили не тільки вихідні, а й свята: у сезоні 2019/2020 тут відзначили День святого Миколая, Новий Рік, Різдво, Старий Новий Рік, День студента, Свято закоханих і Масляну.

Лютий став для Експоцентру місяцем тематичних вихідних. З 1 по 23 лютого тут провели три гастрономічні вікенди: наливок, вареників і сала, а на День святого Валентина встановили національний рекорд — "Наймасовіший поцілунок на ковзанці". Участь у ньому взяли понад 55 пар.

Завершили п'ятий сезон "Зимової Країни на ВДНГ" гучним святкуванням Масляної, 29 лютого та 1 березня. Цих вихідних ВДНГ відвідали понад 75 000 осіб. Для них були організовані безкоштовні активності, конкурси, виступи народних колективів та великий дводенний концерт українських поп-артистів від радіо "П'ятниця".

Як показують соціологічні дослідження ВДНГ, кількість відвідувачів, що рекомендують своїм друзям і знайомим "Зимову Країну" як найкраще місце для дозвілля у 2020 році, збільшилася з 15% до 31%. Також респонденти оцінили роботу фестивалю за найвищим балом (від 3 до 5) — таких відповідей було 98%, а ще 95% відповіли, що їхні очікування від локації виявилися повністю виправданими.

Як і в 2019-му, у 2020-му найчастіше парк відвідували сім'ями та компаніями з трьох осіб. У середньому гості парку проводили на території "Зимової Країни на ВДНГ" дві з половиною години й витрачали близько 400 грн на розваги та 280 грн на їжу.