Мільйон за вакцину та прогноз Кабміна на 2020 рік: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

МОЗ опублікував динаміку поширення COVID-19 по областям, президент Володимир Зеленський обіцяє мільйон доларів за вакцину від коронавируса, Кабмін прогнозує падіння ВВП і девальвацію гривні. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 11-12 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Падіння ВВП та девальвація гривні: прогноз Кабміну на 2020 рік

Кабінет міністрів України прогнозує падіння валового внутрішнього продукту (ВВП), зростання безробіття та девальвацію гривні у 2020 році. Про це йдеться у проєкті змін до державного бюджету на 2020 рік, опублікованому на сайті Верховної ради.

Згідно з оновленим проєктом, цього року уряд очікує падіння ВВП на 3,9%. До цього уряд очікував зростання ВВП на 3,7%. Також уряд спрогнозував рівень безробіття в країні, який становитиме 9,4%. А падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

Зеленський відвідав ділянку розведення сил на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит на ділянку розведення сил в районі Петрівського на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

За даними Офісу президента, Зеленський ознайомився з оперативною ситуацією на ділянці розведення №3 в районі Петрівського. Як доповіли військові, ситуація на ділянці протягом останнього часу контрольована та спокійна.

У ДБР розповіли обставини підпалу, в якому підозрюють Чорновол

У Державному бюро розслідувань розповіли обставини підпалу офісу "Партії регіонів" у Києві у 2014 році, в причетності до якого підозрюють колишню народну депутатку Тетяну Чорновол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

За даними слідства, підпал офісу "Партії регіонів" на вулиці Липській стався у проміжок часу між 11 та 12 годинами дня 18 лютого 2014 року. При цьому смерть Володимира Захарова, в причетності до якої також підозрюють Чорновол, настала раніше 13 години.

ОПЕК+ узгодила найбільше в історії скорочення добування нафти, - Reuters

Країни Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) узгодили найбільше в історії скорочення видобутку нафти через кризу, спровоковану пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними анонімного джерела американського видання, вчора, 12 квітня, країни ОПЕК+ провели переговори з Мексикою та узгодили найбільше в історії скорочення обсягів нафтодобування.

Папа Римський закликав припинити конфлікти у світі

Папа Римський Франциск сьогодні, 12 квітня, провів Великоднє богослужіння у соборі Святого Петра у Ватикані, яке відбувалося без вірян через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, у своєму традиційному Великодньому зверненні до "Міста та світу" понтифік закликав негайно припинити вогонь у збройних конфліктах, які зараз відбуваються по всій планеті.