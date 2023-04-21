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Милли объяснил, почему для союзников Украины ПВО важнее F-16

Новина українською →
Украина, Пятница 21 апреля 2023 18:15
Милли объяснил, почему для союзников Украины ПВО важнее F-16 Фото: глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли (GettyImagеs
Автор: Наталья Кава

Вопрос передачи Украине истребителей F-16 является политическим. Соединенные Штаты сейчас делают ставку на мощные системы ПВО для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли во время брифинга.

"Мы говорим о контроле над воздушным пространством. Каким образом осуществлять этот контроль? Для того чтобы предотвратить атаки России сейчас мы делаем ставку на мощные системы ПВО. Обычно больше всего страдают оккупированные территории или недавно освобождены. Мы понимаем, что очень много ракет продолжают выпускать именно там", - сказал Милли.

Он отметил, что сейчас Россия очень осторожно обращается с ракетами, потому что понимает, что ПВО на территории Украины очень эффективно отрабатывает и россиянам не получается поражать цели.

"Это самая важная милитарная задача сейчас. Мощные системы ПВО для того, чтобы украинцы контролировали воздушное пространство. Когда мы говорим об истребителях, то для этого необходимо мощное обучение для пилотов и сейчас если мы сравниваем сколько времени есть у нас - мы его используем оптимально и фокусируемся на ПВО", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 21 апреля, состоялась очередная встреча в формате "Рамштайн", на которой обсуждалась помощь Украине. С ключевыми заявлениями по итогам переговоров можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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