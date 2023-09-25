Милевский в тяжелом состоянии оказался в больнице: звездный друг раскрыл печальные детали

38-летний украинец с белорусскими корнями госпитализирован в одну из столичных клиник. Многолетний партнер по команде скандального футболиста поделился деталями истории.

"Хочу прояснить ситуацию по Теме Милевскому. Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются", – рассказал Алиев.

По его словам, к лечению Милевского приложился родной клуб – киевское "Динамо". Президент "бело-синих" Игорь Суркис взял на себя все расходы по реабилитации экс-форварда. Алиев пообещал в дальнейшем информировать о состоянии падшей звезды, к которому регулярно наведывается.

Фанаты Милевского забили тревогу несколько недель назад. Тогда в сети появилось видео, где бывший футболист в немедийном состоянии ставил автографы на футболке для сомнительного аукциона. В то же время Алиев и еще один бывший нападающий сборной Евгений Селезнев подтвердили плохое душевное и физическое состояние Милевского.

Кто такой Артем Милевский

Уроженец Минска, яркий представитель плеяды воспитанников Павла Яковенко 1985 года рождения. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2001/02 во второлиговом "Борисфене-2" из Борисполя.

В рядах первой команды "Динамо" впервые сыграл весной 2003 года. Выступал за "бело-синих" более 10 лет. За это время успел завоевать 3 чемпионских титула, 4 Кубка и 3 Суперкубка Украины. В сезоне 2009/10 стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Попробовал силы в зарубежных чемпионатах. В частности, выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и РНК "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", брестское "Динамо" (дважды) и венгерскую "Кишварду". Последним клубом в карьере стал закарпатский "Минай".

В составе сборной Украины провел 50 матчей, в которых забил 8 мячей. Участник ЧМ-2006 и Евро-2012. Еще в молодом возрасте регулярно попадал на страницы светской хроники и закрепился в общественном сознании с реноме кутилы.