В Милане могут запретить продажу мороженого после полуночи: в чем причина

Заместитель мэра Милана по общественной безопасности Марко Гранелли недавно объявил о предложении запретить продажу еды на вынос после полуночи в популярных районах города с ночной жизнью.

Согласно предложению Гранелли бары и рестораны также должны будут закрыть открытые зоны с 00:30 в будние дни и с 1:30 ночи в выходные дни. Таким образом администрация города планирует уменьшить количество отдыхающих на улицах и принести спокойствие и тишину местным жителям.

В случае одобрения нововведения вступят в силу со следующего месяца до начала ноября.

Несмотря на то, что пицца также входит в широкий спектр продуктов, которые можно взять на вынос, на которые распространяется запрет, собираться за мороженым поздно вечером является настолько неотъемлемой частью итальянской культуры, что перспектива того, что угощение подвергнется запрету, для многих слишком неприемлема.

Позиция бизнеса

"Чем занимается среднестатистическая итальянская семья летом? Они идут гулять после обеда и едят мороженое. Это классическая традиция, и поэтому понятно, что если вы вмешиваетесь в этот тип культурной привычки, люди не будут счастливы", - рассказал генеральный секретарь миланского подразделения Confcommercio ассоциации итальянских торговцев Марко Барбьери.

Барбьери заявил, что сочувствует положению тех, кто живет в шумных районах ночной жизни, однако, по его мнению, запрет еды на вынос не решит проблему.

"Правило, запрещающее людям выпивать бутылку воды, есть мороженое или пиццу во время прогулки по Дарсену, ничего не решит, поскольку люди все равно будут оставаться на улице", - сказал он.

Ожидается, что запрет распространится на 12 районов, включая центральные районы Брера и Тичинезе, а также Дарсена, Арко делла Паче и Лаццаретто, а также на оживленные улицы Корсо Комо и Корсо Гарибальди.