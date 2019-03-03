В Мілані пройшов марш проти расизму

Десятки тисяч людей вийшли на масову акцію

В Милане (Италия) прошла массовая акция с участием около 200 тысяч человек против расизма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, в акции приняло участие около 200 тысяч человек. Участники демонстрации выступили против жесткой антимиграционной политики нынешнего итальянского правительства.

Так, активисты прошли маршем по центру Милана, после чего собрались на центральной площади города перед Миланским собором.

По данным представителя мэрии Милана, в акции приняли участие около 200 тысяч человек.

Сообщается также, что демонстрация была организована рядом общественных организаций. Лозунгом акции стало "Люди прежде всего".

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году в итальянском городе Флоренция более 10 тысяч людей приняли участие в марше против расизма, которая была организована после убийства гражданина Сенегала Иди Диене.

На марш вышли представители сенегальській общины и многочисленные жители Флоренции, было много семей с детьми, людей преклонного возраста и подростков. В мероприятии также приняли участие политики, в том числе мэр Флоренции Дарио Нарделли.