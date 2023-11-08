"Милан" одолел ПСЖ, "Атлетико" устроил разгром, "Ман Сити" в плей-офф: обзор Лиги чемпионов
Четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов 2023/24 стартовал во вторник восемью матчами. Победы одержали дортмундская "Боруссия", "Атлетико" из Мадрида, римский "Лацио", английский "Манчестер Сити", итальянский "Милан", "Порту" из Португалии, немецкий РБ "Лейпциг".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур
Группа E
"Атлетико" – "Селтик" – 6:0
Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Лино, 66, Ньигес, 84
Удаление: Маэда, 23 (С, прямая красная карточка)
"Лацио" – "Фейеноорд" – 1:0
Гол: Иммобиле, 45+1
Группа F
"Боруссия" Д – "Ньюкасл" – 2:0
Голы: Фюллькруг, 26, Брандт, 79
"Милан" – ПСЖ – 2:1
Голы: Леау, 12, Жиру, 50 – Шкриняр, 9
Группа G
"Манчестер Сити" – "Янг Бойз" – 3:0
Голы: Холанд, 23 (пенальти), 51, Фоден, 45+1
Удаление: Лаупер, 53 (ЯБ, вторая желтая карточка)
"Црвена Звезда" – РБ "Лейпциг" – 1:2
Голы: Генрихс, 81 (автогол) – Симонс, 8, Опенда, 77
Группа H
"Порту" – "Антверпен" – 2:0
Голы: Эванилсон, 32 (пенальти), Пепе, 90+1
Удаление: Эккеленкамп, 50 (А, прямая красная карточка)
Мадридцы шокировали "Селтик" быстрым голом – Гризманн уложил низом с линии штрафной. А ключевой эпизод произошел в середине тайма, когда после просмотра повтора удалили хавбека "кельтов" Маэду. Большинством "матрасники" воспользовались сполна. Тот же Гризманн и Мората оформили дубли, а их запев поддержали Лино (диагональ) и Сауль (добивание).
Вновь ожила интрига в квартете F. "Ньюкасл" после двух поражений дортмундцам оказался на дне группы, но все четыре команды в борьбе за путевки в 1/8 финала. "Милан" удивил волевой победой над парижанами. ПСЖ забил первым – Шкриняр головой в падении замкнул дальнюю штангу после углового. Но Леау выстрелом через себя и Жиру эффектным голом головой на старте второй половины принесли 3 очка "россонери".
Зато решил задачу выхода в плей-офф "Ман Сити". Команда Хосепа Гвардиолы на классе разобралась с "Янг Бойз". Швейцарцы сопротивлялись только полтайма. На 23-й Холанд реализовал одиннадцатиметровый, а под занавес первой половины Фоден технично уложил в дальний угол после врывания в штрафную. Добил гостей Холанд нетипичным голом из-за пределов площадки.
Вся борьба еще впереди в группе H. "Порту" на своем поле обыграл "Антверпен", оформив по голу в каждом из таймов. В первой половине Эванилсон метко пробил с 11-метровой отметки. В добавленное же арбитром время ветеран Пепе забил головой после розыгрыша углового. Теперь у "драконов" по 9 очков с "Барсой", а "Шахтер" от них отстал всего на три пункта.
К слову, накануне "Шахтер" неожиданно одолел "Барселону" дома и фактически гарантировал себе евровесну.
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