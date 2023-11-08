"Милан" одолел ПСЖ, "Атлетико" устроил разгром, "Ман Сити" в плей-офф: обзор Лиги чемпионов

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

Группа E

"Атлетико" – "Селтик" – 6:0

Голы: Гризманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Лино, 66, Ньигес, 84

Удаление: Маэда, 23 (С, прямая красная карточка)

"Лацио" – "Фейеноорд" – 1:0

Гол: Иммобиле, 45+1

Группа F

"Боруссия" Д – "Ньюкасл" – 2:0

Голы: Фюллькруг, 26, Брандт, 79

"Милан" – ПСЖ – 2:1

Голы: Леау, 12, Жиру, 50 – Шкриняр, 9

Группа G

"Манчестер Сити" – "Янг Бойз" – 3:0

Голы: Холанд, 23 (пенальти), 51, Фоден, 45+1

Удаление: Лаупер, 53 (ЯБ, вторая желтая карточка)

"Црвена Звезда" – РБ "Лейпциг" – 1:2

Голы: Генрихс, 81 (автогол) – Симонс, 8, Опенда, 77

Группа H

"Порту" – "Антверпен" – 2:0

Голы: Эванилсон, 32 (пенальти), Пепе, 90+1

Удаление: Эккеленкамп, 50 (А, прямая красная карточка)

Мадридцы шокировали "Селтик" быстрым голом – Гризманн уложил низом с линии штрафной. А ключевой эпизод произошел в середине тайма, когда после просмотра повтора удалили хавбека "кельтов" Маэду. Большинством "матрасники" воспользовались сполна. Тот же Гризманн и Мората оформили дубли, а их запев поддержали Лино (диагональ) и Сауль (добивание).

Вновь ожила интрига в квартете F. "Ньюкасл" после двух поражений дортмундцам оказался на дне группы, но все четыре команды в борьбе за путевки в 1/8 финала. "Милан" удивил волевой победой над парижанами. ПСЖ забил первым – Шкриняр головой в падении замкнул дальнюю штангу после углового. Но Леау выстрелом через себя и Жиру эффектным голом головой на старте второй половины принесли 3 очка "россонери".

Зато решил задачу выхода в плей-офф "Ман Сити". Команда Хосепа Гвардиолы на классе разобралась с "Янг Бойз". Швейцарцы сопротивлялись только полтайма. На 23-й Холанд реализовал одиннадцатиметровый, а под занавес первой половины Фоден технично уложил в дальний угол после врывания в штрафную. Добил гостей Холанд нетипичным голом из-за пределов площадки.

Вся борьба еще впереди в группе H. "Порту" на своем поле обыграл "Антверпен", оформив по голу в каждом из таймов. В первой половине Эванилсон метко пробил с 11-метровой отметки. В добавленное же арбитром время ветеран Пепе забил головой после розыгрыша углового. Теперь у "драконов" по 9 очков с "Барсой", а "Шахтер" от них отстал всего на три пункта.