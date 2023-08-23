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"Милан" подписал аргентинца с двумя десятками матчей на взрослом уровне

Милан, Среда 23 августа 2023 10:47
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"Милан" подписал аргентинца с двумя десятками матчей на взрослом уровне Фото: Загадочный новичок "Милана" Марко Пеллегрино (cap.org.ar)
Автор: Антон Федорцив

Итальянский "Милан" оформил удивительный трансфер из аргентинской Примеры. Скамьи "россонери" пополнил малоопытный защитник Марко Пеллегрино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

21-летний центрбек перебрался в Европу после полсезона на профессиональном уровне. Новичок миланцев воспитывался в структуре "Платенсе" после отказа от занятий теннисом.

Пеллегрино подписал с "Миланом" контракт на 5 лет. "Кальмары" получили за своего воспитанника ориентировочно 3,5 млн евро. В новой команде аргентинец итальянского происхождения будет выступать под 31-м номером.

Пеллегрино заиграл на взрослом уровне только в сезоне-2023. В составе "Платенсе" он провел 17 матчей, в которых забил 1 мяч. Предыдущий сезон отыграл за "Платенсе-2" в Лиге дублеров. В юношеские и молодежные сборные Аргентины никогда не привлекался.

"Милан" в сезоне 2023/24

В межсезонье "россонери" неплохо поработали на трансферном рынке. Миланцы подписали вратаря Спортьелло, полузащитников Лофтуса-Чика, Мусы и Рейндерса, вингеров Ромеро, Чуквуэзе и Пулишича, нападающего Окафора. Расходы – 109 млн евро.

Летом "Милан" провел 8 спаррингов. В частности, миланцы одержали победы над "Лумеццане" (7:0), "Монцой" (1:1, пенальти – 6:5), "Этуалем Сахелем" (4:0) и "Новарой" (4:2).

В чемпионате "Милан" стартовал с победы над "Болоньей" (2:0). Команда Пиоли до международной паузы в сентябре проведет еще два матча чемпионата Италии. Соперниками "россонери" станут "Торино" (26 августа) и "Рома" (1 сентября).

К слову, ранее вспомнили дебют Буффона в чемпионате Италии на фоне завершения карьеры.

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