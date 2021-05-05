RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Український виробник забезпечить хворих на легеневу гіпертензію безкоштовними ліками

Автор: РБК-Україна

Науково-виробнича фірма "Мікрохім" разом з активістами надасть хворим на легеневу артеріальну гіпертензію безкоштовні медичні препарати.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Як зазначають у "Мікрохімі", через прогресуючий перебіг легеневої артеріальної гіпертензії якість життя людини може значно погіршитись. Проте, можливість покращити самопочуття та врятувати роки життя пацієнтів цілком можливо, переконані у компанії.

Зокрема, "Мікрохім" у партнерстві з держустановою "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" з 2020-го року започаткували акцію безоплатного надання ліків хворим на гіпертензію.

Протягом минулого року "Мікрохіму" вдалося досягти домовленостей про безоплатне надання препарату пацієнтам у Києві та 23 областях на загальну суму понад 5 млн грн.

Цього року тяжкохворі також можуть безоплатно отримати ліки від українського виробника.

Нагадаємо, 5 травня у всьому світі асоціюють з міжнародним днем легеневої гіпертензії. Щорічно 30 асоціацій - членів Європейської асоціації легеневої гіпертензії (PHA Europe) з 28 країн світу намагаються звернути увагу на боротьбу із цим важким недугом.

За оцінками експертів, в Україні нараховується щонайменше 1,5 тисячі хворих на легеневу артеріальну гіпертензію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України лекарствафармацевтические компании