Український виробник забезпечить хворих на легеневу гіпертензію безкоштовними ліками

Науково-виробнича фірма "Мікрохім" разом з активістами надасть хворим на легеневу артеріальну гіпертензію безкоштовні медичні препарати.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.
Як зазначають у "Мікрохімі", через прогресуючий перебіг легеневої артеріальної гіпертензії якість життя людини може значно погіршитись. Проте, можливість покращити самопочуття та врятувати роки життя пацієнтів цілком можливо, переконані у компанії.
Зокрема, "Мікрохім" у партнерстві з держустановою "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" з 2020-го року започаткували акцію безоплатного надання ліків хворим на гіпертензію.
Протягом минулого року "Мікрохіму" вдалося досягти домовленостей про безоплатне надання препарату пацієнтам у Києві та 23 областях на загальну суму понад 5 млн грн.
Цього року тяжкохворі також можуть безоплатно отримати ліки від українського виробника.
Нагадаємо, 5 травня у всьому світі асоціюють з міжнародним днем легеневої гіпертензії. Щорічно 30 асоціацій - членів Європейської асоціації легеневої гіпертензії (PHA Europe) з 28 країн світу намагаються звернути увагу на боротьбу із цим важким недугом.
За оцінками експертів, в Україні нараховується щонайменше 1,5 тисячі хворих на легеневу артеріальну гіпертензію.