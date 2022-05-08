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Миколенко оформив дебютний гол за "Евертон" в АПЛ

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Лестер, Неділя 08 травня 2022 16:56
Миколенко оформив дебютний гол за "Евертон" в АПЛ Фото: Віталій Миколенко (twitter.com/Everton)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної України та ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенко забив перший м'яч у рамках англійської Прем'єр-ліги. У 36-му турі чемпіонату постраждав "Лестер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

Українець відкрив рахунок на 6-й хвилині матчу. Івобі навісив із правого флангу в район півкола штрафного майданчика, звідки Миколенко розкішно пробив з льоту.

Цей м'яч став для оборонця першим у кар'єрі в чемпіонаті Англії. Вихованець київського "Динамо" перебрався на Туманний Альбіон взимку за 23,5 млн євро. Поєдинок проти "Лестера" став для Миколенка 10-м в АПЛ. Ще 3 матчі він провів у Кубку Англії.

"Евертон" веде боротьбу за збереження прописки в Прем'єр-лізі. Конкурентами "ірисок" у боротьбі за виживання є "Бернлі" та "Лідс".

До слова, Українська асоціація футболу достроково завершила змагання через розв'язану РФ війну.

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