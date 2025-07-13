В Николаевской области бушуют масштабные пожары: горели леса, машины и дома

В Николаевской области произошло сразу 57 пожаров. Горели дома, поля, авто и даже территория природного парка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В субботу, 12 июля, в Николаевской области произошла критическая пожарная ситуация. Сейчас произошло 57 возгораний , из которых 39 - на открытых территориях , 12 - в частном секторе , по два - на объектах инфраструктуры и транспорта.

Один из пожаров возник в результате вражеского обстрела : в Николаевском районе занялась сухая растительность на площади 5000 кв. м . Общая площадь занятости превысила 53 гектара .

Что известно

Больше всего пострадала территория Регионального ландшафтного парка "Тилигульский".

Там горели кустарники и трава на 9 гектарах . К тушению привлекались спасатели, местная пожарная охрана "Коблево", а также фермеры с техникой для подвоза воды. Удалось спасти 3 гектара пшеницы .

Фото: Масштабные пожары на Николаевщине (t.me/dsns_mykolaiv)

В селе Лиманцы выгорели три нежилых дома и три хозяйственные постройки. Еще один пожар - в жилом доме площадью 25 кв. м - также возник из-за обстрела. Подобные случаи зафиксированы в Новобугской, Березнеговатской и Веселиновской громадах.

Масштабные пожары

В Николаеве во время движения загорелся автомобиль BMW E300 водитель успел потушить полпламени самостоятельно. Другой пожар произошел за пределами села Ивановка, где загорелся ВАЗ 2106. Огонь с машиной перекинулся на сухую траву - привлечение оперативно ликвидировали.

Причины обоих пожаров на транспорте устанавливаются.