В Николаевской области бушуют масштабные пожары: горели леса, машины и дома
В Николаевской области произошло сразу 57 пожаров. Горели дома, поля, авто и даже территория природного парка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В субботу, 12 июля, в Николаевской области произошла критическая пожарная ситуация. Сейчас произошло 57 возгораний, из которых 39 - на открытых территориях, 12 - в частном секторе, по два - на объектах инфраструктуры и транспорта.
Один из пожаров возник в результате вражеского обстрела: в Николаевском районе занялась сухая растительность на площади 5000 кв. м.Общая площадь занятости превысила 53 гектара.
Что известно
Больше всего пострадала территория Регионального ландшафтного парка "Тилигульский".
Там горели кустарники и трава на 9 гектарах. К тушению привлекались спасатели, местная пожарная охрана "Коблево", а также фермеры с техникой для подвоза воды. Удалось спасти 3 гектара пшеницы.
В селе Лиманцы выгорели три нежилых дома и три хозяйственные постройки. Еще один пожар - в жилом доме площадью 25 кв. м - также возник из-за обстрела. Подобные случаи зафиксированы в Новобугской, Березнеговатской и Веселиновской громадах.
Масштабные пожары
В Николаеве во время движения загорелся автомобиль BMW E300 водитель успел потушить полпламени самостоятельно. Другой пожар произошел за пределами села Ивановка, где загорелся ВАЗ 2106. Огонь с машиной перекинулся на сухую траву - привлечение оперативно ликвидировали.
Причины обоих пожаров на транспорте устанавливаются.
К борьбе с огнем привлечено 180 спасателей, 45 единиц техники, а также более десяти местных пожарных охран и технику местных фермеров.
Масштабные пожары в Украине
Напомним, ранее сообщалось о масштабных пожарах в Николаевской области. По состоянию на 1 июля в области было зафиксировано более 50 пожаров, охвативших территорию в более 400 гектаров. В самом Николаеве три пожара.
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