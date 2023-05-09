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В Николаевской области на взрывчатках подорвались два трактора

Иллюстративное фото: в Николаевской области на взрывчатках подорвались два трактора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Два трактора подорвались на вражеских взрывных устройствах на полях Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В селе Высунск во время земляных работ в поле мужчина 1984 года рождения наехал трактором на неустановленный взрывоопасный предмет, что и повлекло за собой взрыв. Повреждения получила только сельскохозяйственная техника.

Такое же событие произошло в поле между селами Любомировка и Новогригорьевка. В результате взрыва тракторист 1969 года рождения получил минно-взрывную травму, его госпитализировали в больницу.

Жителям освобожденных населенных пунктов следует помнить о высокой минной опасности, в том числе не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые местности.

Напомним, недавно трактор подорвался на мине в Херсонской области.

До этого в Харьковской области трактор наехал на мину.

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Николаевская областьГСЧС