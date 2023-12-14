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В Николаевской области работает ППО

Николаевская область, Четверг 14 декабря 2023 21:06
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В Николаевской области работает ППО Архивное фото: В Николаевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Николаевской области сегодня вечером, 14 декабря, прогремели взрывы. Военные сообщают о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины и начальника Снигиревской ГВА Ивана Кухту.

"В Николаевской области громко", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что работает противовоздушная оборона.

Кухта отметил, что по предварительной информации в направлении Снигиревской общины движутся БПЛА типа "Shahed 131/136".

Воздушные силы Украины также сообщают о движении вражеских дронов из Николаевской области по направлению к Одесской области.

Ночная атака РФ по Украине 14 декабря

Российские террористы атаковали Украину беспилотниками "Шахед" и ракетами С-300 сегодня ночью, 14 декабря. Силы ПВО уничтожили более 40 вражеских дронов.

Российские оккупационные войска около полуночи выпустили 6 зенитно управляемых ракет С-300 в направлении Николаевской и Херсонской областей.

Также россияне атаковали Украину ударными БпЛА Shahed-136/131. Пуски осуществлялись волнами по трем направлениям: Балаклава, Чауда-Крым и Приморско-Ахтарск-РФ. В общей сложности зафиксированы пуски 42 вражеских дронов.

Основным направлением удара стала Одесская область. В результате обстрела загорелся легковой автомобиль и хозяйственная постройка. Повреждения получили 11 зданий. Также пострадали 11 человек, из них 3 ребенка.

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