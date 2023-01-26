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В Николаевской области началось возобновление распределения газа в селе, которое 8 месяцев было под обстрелами РФ

Фото: в Николаевской области началось возобновление распределения газа в селе, которое 8 месяцев было под обстрелами РФ (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В селе Шевченково Николаевской области начали возобновлять газоснабжение. Из-за вражеских обстрелов оно отсутствовало с июня. Газовики обещают уже в марте вернуть теплоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение АО "Николаевгаз".

Как известно, Шевченко было на линии разграничения восемь месяцев - враг постоянно обстреливал его из оккупированной части Херсонской области. Из-за этого в селе полностью разрушены 20% газопроводов. После проведения разминирования газовики смогли взяться за возобновление газоснабжения.

Часто повреждение газовых сетей происходит в труднодоступных местах. Поэтому газовики используют лазерные сенсоры Esders Elli. Они позволяют обследовать газопроводы на расстоянии или высоте, а также обеспечивают высокую точность измерения.

"Лазерные детекторы, которые используют специалисты наших ремонтных бригад, могут выявить наименьшую концентрацию газа в воздухе. Это позволяет нам обследовать газопроводы в домохозяйствах, оставленных хозяевами", - объяснил технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

Сейчас в населенном пункте осталась всего треть жителей.

Газовики уже визуально обследовали все сети. Теперь происходит опрессовка системы – ее накачивают воздухом, чтобы проверить на герметичность.

"Необходимо заменить около 4 км труб, почти 800 счетчиков в помещениях. Также будет заменен шкафовый газорегулирующий пункт (ШГРП). Это устройство, которое нам за 7 дней произвели и привезли с завода RGC Production, позволяет регулировать давление в сети для безопасной эксплуатации газового оборудования" клиентов. Также будут ремонтироваться газовые вводы клиентов и заменяться стойки газопроводов. Все эти работы выполняются за счет тарифа на распределение газа - других источников финансирования или помощи у нас нет", - добавила представитель АО "Николаевгаз" Ирина Крисанова.

Восстановить распределение газа в дома жителей Шевченкового в "Николаевгазе" планируют уже через два месяца.

Напомним, утром четверг, 26 января, российская армия обстреляла село Кочубеевка Бериславского района Херсонской области. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

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