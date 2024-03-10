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В Николаевской области из-за российской атаки дронов возможны отключения света

Фото: из-за российской воздушной атаки была повреждена ЛЭП в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Николаевской области из-за ночной вражеской атаки с применением дронов-камикадзе были повреждены линии электропередач (ЛЭП) в Павловском сельском старостинском округе. В результате возможны отключения света в близлежащих селах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Снигиревской городской военной администрации (МВА) Ивана Кухты.

До этого чиновник сообщал о взрывах, которые были слышны в Снигиревке во время воздушной тревоги в области. Сейчас он уточнил, что, по предварительной информации, взрывы были вне населенных пунктов.

Начальник МВА добавил, что относительно повреждения ЛЭП обращений в экстренные службы пока не поступало.

"Продолжается работа по обследованию мест падения обломков и обнаружению возможных повреждений", - рассказал Кухта.

Он также призывает местных жителей находиться в безопасных местах до конца отбоя воздушной тревоги.

Ночная атака "Шахедов", взрывы и работа ПВО

Ранее сообщалось, что поздно вечером 9 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе.

Позже стало известно о работе ПВО в Одессе, где также прогремели взрывы. Также сообщалось о звуках взрывов в Снигиревке Николаевской области.

В командовании Воздушных сил ВСУ информируют, что российские захватчики продолжают запускать по Украине новые группы "Шахедов".

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Николаевская областьЛиния электропередачАтака дроновОтключения света