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Николаев обустроят десятками безопасных остановок: адреса

Фото: Николаев обустроят десятками безопасных остановок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве планируют обустроить 34 безопасные остановки. Решение было принято комитетом Николаевского горсовета и данными системы "Прозорро".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Новости N".

Цена всех работ составляет 49 тысяч 840 гривен.

Установят безопасные остановки в таких местах:

  • площадь Победы по направлению движения в мкрн Лески;
  • рынок "Колос" по направлению движения в мкрн Лески;
  • ул. 3 Слободская по направлению движения в мкрн Лески;
  • ул. Соборная по направлению движения к мкрн Лески;
  • ул. Соборная до железнодорожного вокзала "Николаев - пассажирский";
  • ул. Соборная по направлению движения к мкрн Северный;
  • ул. Адмиральская по направлению движения в мкрн Северный;
  • рынок "Колос" по направлению движения к Промзоне;
  • остановка "Промзона" конечная;
  • просп. Богоявленский - ул. Космонавтов;
  • остановка "Автовокзал" на просп. Центральный с обеих сторон;
  • остановка "Фуршет" на просп. Корабелов;
  • ул. Ушакова (мкрн Балабановка);
  • ул. Океановская (Корабельный район);
  • ул. "Универсам" (Корабельный район);
  • ул. Космонавтов просп. Богоявленский по направлению движения к Корабельному району;
  • ул. 6 Слободская (по направлению движения к центру города);
  • ул. Садовая (по направлению движения в Корабельный район);
  • ул. "Пушкинская" (по направлению движения к Ингульскому мосту);
  • ул. Озерная (областная больница №3);
  • уп. "Материальные ворота" по просп. Богоявленский;
  • просп. Центральный угол ул. Декабристов по направлению движения к мкрн Лиски;
  • ул. 2 Экипажная возле городской больницы №1;
  • просп. Богоявленский угол ул. Театральной по направлению движения в мкрн Лиски;
  • просп. Богоявленский угол ул. Театральная по направлению движения к ул. Космонавтов;
  • просп. Богоявленский угол ул. Южной по направлению движения к мкрн Лиски;
  • просп. Богоявленский угол ул. Южной по направлению к ул. Космонавтов;
  • просп. Богоявленский угол ул. Авангардный по направлению движения к мкрн Лески;
  • остановка "Автовокзал" ул. Пограничная по направлению к просп. Богоявленский;
  • просп. Мира угол ул. Театральной по направлению движения к железнодорожному вокзалу;
  • просп. Мира угол ул. Строителей по направлению к железнодорожному вокзалу;
  • просп. Мира угол ул. Театральной по направлению движения к рынку "Колос";
  • просп. Мира угол ул. Южной по направлению движения к рынку "Колос"; ул. Знаменская, дом. 41 по направлению движения к просп. Богоявленского.

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Николаев