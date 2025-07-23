В Николаеве пропадал свет: что известно

В Николаеве вечером, 23 июля, в ряде районов пропадал свет. Причина произошедшего выясняется.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Он не прокомментировал, из-за чего мог пропасть свет в определенных районах города. Мэр подчеркнул, что ситуация выясняется.

"Друзья, в некоторых районах города отсутствует электроэнергия. Мы выясняем причину и держим связь с облэнерго", - подтвердил Сенкевич.

Мэр Николаева пообещал, что проинформирует население сразу, как только появится обновленная информация относительно отсутствия света.

Позже поступила информация о том, что свет вернули в районы, где он пропал. Причину не назвали.

"Благодарю всех за понимание и терпение, а работников за быстрое восстановление. Тихую ночь", - сказал Сенкевич.