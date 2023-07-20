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В Николаеве увеличилось число пострадавших из-за ночной атаки

Фото: в Николаеве 19 человек пострадали из-за ночной атаки (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталья Юрченко

Число пострадавших в Николаеве в результате ракетного удара увеличилось. По меньшей мере 19 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Ким отмечает, что за медицинской помощью обратились восемь человек, госпитализированы двое, среди них ребенок.

По его словам, около 3:03 оккупанты ударили по Николаеву ракетами. В результате атаки разрушены несколько этажей трехэтажного дома, возник пожар площадью 450 кв. м, спасатели его уже ликвидировали. Продолжается разбор завалов.

Также повреждены соседние многоэтажные дома и 15 гаражей.

Оккупанты атаковали юг и север Украины

Этой ночью россияне выпустили по Украине 19 ракет и 19 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 13 "Шахедов" и 5 ракет.

Под массированный удар попали Одесса и Николаев, там были повреждены здания в центральных районах. В Одессе известно по меньшей мере о четырех пострадавших, а в Николаеве сначала сообщали о 18 пострадавших. Однако, как уже известно, ранения получили 19 человек.

Также российские оккупанты атаковали "Шахедами" Сумы и Черниговскую область.

Детальнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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