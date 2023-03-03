В Николаеве задержали мошенника, который месяц терроризировал пенсионеров

Правоохранители задержали в Николаеве молодого человека, который входил в доверие к пожилым людям и обманывал их на деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции в Николаевской области Сергея Шайхета в Telegram-канале.

"Вот этот 19-летний молодой человек почти месяц терроризировал пожилых людей из Николаева и обманывал их на немалые деньги, рассказывая басни, что их дети и внуки попали в ДТП и им срочно нужны большие суммы денег на лечение", - отметил Шайхет.

Он рассказал детали, что сегодня после очередной аферы, во время которой злоумышленник завладел денежными средствами 76-летней женщины, уверенной, что отдает 2 тысячи долларов и 40 тысяч гривен для спасения жизни своей внучки, он и был задержан.

Шайхет сообщил, что в настоящее время продолжаются следственные действия, а деньги пенсионерке обязательно будут возвращены.

"Уверяю, что ни один преступник не останется безнаказанным. Прошу всех жителей Николаевской области еще раз напомнить своим пожилым родственникам не верить незнакомцам, сразу же проверять услышанную информацию и немедленно извещать полицию в случае совершения преступления", - добавил главный полицейский Николаев.