В Николаеве и Днепре раздались взрывы

Перед этим в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о движении барражирующих боеприпасов противника в сторону Днепропетровской области.

Около одиннадцати в городе было слышно звуки взрывов. Приблизительно через 15 минут раздался еще один взрыв.

"В пригороде Днепра снова слышен взрыв", - пишет "Суспільне. Дніпро".

Кроме того, о взрывах сообщают жители Николаева в пабликах.

В воздушных силах фиксировали движение вражеских "Шахедов" в регионе.

"Николаев! Группа "шахедов" двигаются вдоль русла Южного Буга в направлении города!", - говорилось в объявлении.

Также в местных пабликах звучат предположения, что взрывы могут быть связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Пожар в Николаеве

В Николаеве во время атаки "Шахедов" произошел пожар на одном из объектов, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram.

Он добавил, что детали сейчас выясняются, и призвал не снимать ничего на камеру и не выкладывать в сети во время воздушной тревоги.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким намекнул в Telegram, что ситуация относительно атаки дронов и пожаре не угрожающая.

"Все нормы", - написал чиновник.

Позже мэр Николаева Сенкевич уточнил, что на открытой территории было возгорание сухой травы.

"Без пострадавших", - добавил он

Атака дронов 10 февраля

Сегодня вечером, 10 февраля, российские захватчики снова запустили ударные дроны в сторону Украины. Воздушная тревога по состоянию на данный момент объявлена в нескольких областях.

Напомним, перед этим, в ночь на 10 февраля, войска РФ запустили 31 "Шахед" для ударов по Украине. Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей. Однако несколько дронов успели атаковать Харьков, в частности, они попали в нефтебазу.

В результате атаки в Харькове произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни - пострадали.