В Николаеве и Днепре раздались взрывы

В пригороде Днепра, а также в Николаеве прогремели взрывы поздно вечером 10 февраля во время воздушной тревоги из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Перед этим в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали о движении барражирующих боеприпасов противника в сторону Днепропетровской области.
Около одиннадцати в городе было слышно звуки взрывов. Приблизительно через 15 минут раздался еще один взрыв.
"В пригороде Днепра снова слышен взрыв", - пишет "Суспільне. Дніпро".
Кроме того, о взрывах сообщают жители Николаева в пабликах.
В воздушных силах фиксировали движение вражеских "Шахедов" в регионе.
"Николаев! Группа "шахедов" двигаются вдоль русла Южного Буга в направлении города!", - говорилось в объявлении.
Также в местных пабликах звучат предположения, что взрывы могут быть связаны с работой систем противовоздушной обороны.
В Николаеве во время атаки "Шахедов" произошел пожар на одном из объектов, сообщил мэр города Александр Сенкевич в своем Telegram.
Он добавил, что детали сейчас выясняются, и призвал не снимать ничего на камеру и не выкладывать в сети во время воздушной тревоги.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким намекнул в Telegram, что ситуация относительно атаки дронов и пожаре не угрожающая.
"Все нормы", - написал чиновник.
Позже мэр Николаева Сенкевич уточнил, что на открытой территории было возгорание сухой травы.
"Без пострадавших", - добавил он
Сегодня вечером, 10 февраля, российские захватчики снова запустили ударные дроны в сторону Украины. Воздушная тревога по состоянию на данный момент объявлена в нескольких областях.
Напомним, перед этим, в ночь на 10 февраля, войска РФ запустили 31 "Шахед" для ударов по Украине. Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей. Однако несколько дронов успели атаковать Харьков, в частности, они попали в нефтебазу.
В результате атаки в Харькове произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни - пострадали.
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