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В Николаеве не работают транспорт и школы из-за экстренных отключений света

Четверг 28 ноября 2024 09:01
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В Николаеве не работают транспорт и школы из-за экстренных отключений света Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Николаеве из-за введения экстренных отключений электроэнергии не работает общественный транспорт. Также сегодня закрыты учебные заведения.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"В связи с введением экстренных отключений электроэнергии, троллейбусы и трамваи в Николаеве курсировать не будут. Троллейбусы с автономным ходом до 20 километров PTS будут двигаться на маршрутах города до момента разряда батарей (из районов Намыв и Северный до Пушкинского кольца)", - заявил он.

Сенкевич добавил, что КП "Николаевпастранс" выпустил дополнительное количество автобусов №91, чтобы продлить маршрут.

"Автобусы будут курсировать до микрорайона Намыв до ЖК "Ривьера" и обратно до Балабановки. Также не работают приложения для отслеживания транспорта", - сообщил мэр.

Он также заявил, что сегодня учебные заведения в Николаеве не работают.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 28 ноября российские войска совершили очередную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Николаеве, Житомире и других городах.

В частности были зафиксированы удары по инфраструктуре Шостки Сумской области, а в Киеве, Кировоградской и Черниговской областях ввели экстренные отключения электроэнергии.

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