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В Николаеве послышались взрывы во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: в Николаеве послышался взрыв во время воздушной тревоги (Павел Петров)
Автор: Владимир Костырин

В Николаеве раздались звуки взрывов в ночь на вторник, 18 июля, на фоне объявленной воздушной тревоги из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Миколаїв".

Взрывы слышали жители города около 01:55.

В местных пабликах уточняют, что прозвучало два взрыва, которые могут быть связаны с работой противовоздушной обороны.

Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали жителей Николаевской области об угрозе применения врагом ударных БпЛА из Черного моря. Кроме того, такая же опасность касается и Одесской и Херсонской областей.

Граждан призывали не игнорировать сигналы о воздушной тревоге и оставаться в укрытиях.

Ночная атака 18 июля

РФ в эту ночь снова устроила воздушную атаку по территории Украины. В ряде регионов объявлены воздушные тревоги. Есть угроза применения противником как ударных дронов, так и ракет баллистического типа.

Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения войсками РФ баллистического вооружения жителей Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областей.

Между тем, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях есть угроза вражеских ударных БПЛА.

Поздно вечером в понедельник в Херсоне раздался взрыв, тот момент в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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НиколаевВзрыввоздушная тревога