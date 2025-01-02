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В Николаеве из-за атаки РФ произошла утечка растительного масла, оно попало в Южный Буг

Фото: в Николаеве из-за обстрела РФ растительное масло попало в Южный Буг (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В Николаеве в результате падения обломков дрона во время атаки россиян 28 декабря был поврежден резервуар с растительным маслом агропромышленного предприятия. Произошла утечка масла, оно попало в реку Южный Буг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"В результате падения обломков БПЛА, в ночь на 28 декабря, был поврежден резервуар с растительным маслом агропромышленного предприятия и произошла утечка масла на прилегающую территорию и попадание в реку Южный Буг", - сообщил Сенкевич.

По его словам, с целью ликвидации последствий из материального резерва Николаева выделены сорбирующие боновые заграждения, которые специалисты 10 взвода ДВГРЗ ГСЧС локально установили в местах загрязнения акватории.

Как отметил мэр, все эти дни специалисты откачивают масло. В настоящее время откачали уже 25 тонн. Работы продолжаются.

Специалисты отмечают, что весомого негативного влияния на окружающую среду нет, ведь масло органического происхождения.

Обновлено 20:55

По словам мэра, по состоянию на вечер, 2 января, уже откачали 42 тонны масла. Также приобрели тонну абсорбента.

После того как максимально соберем пятна, будем нейтрализовать абсорбентом. Завтра будет работать бульдозер, чтобы собирать загрязненный слой грунта», - добавил он.

На видео показали, как именно происходит откачка масла.

Обстрелы Николаева

Напомним, в ночь на 28 декабря российские войска атаковали Николаев и область. В частности, в Николаеве из-за атаки дронов произошел пожар в многоэтажке, горела крыша дома.

Кроме того, из-за падения сбитых беспилотников было повреждено имущество предприятия. Обошлось без жертв и пострадавших.

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