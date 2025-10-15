Микитась попал в новый скандал, связанный с рейдерством: что известно

ООО "Философия девелопмента", которое ранее владело имущественным комплексом на территории киевского завода "Арсенал", сменило собственника - компания перешла в собственность гражданина Узбекистана Каюмджона Саматова. Как свидетельствуют данные OpenDataBot, Саматов Каюмджон Нишонович сейчас является директором 45 и владельцем 43 компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СМИ.

Издание напоминает, что ранее в СМИ появилась аудиозапись разговора, в котором человек с голосом, похожим на экс-нардепа Максима Микитася, предлагает переписать на него предприятие. По словам авторов материала, этот разговор мог предшествовать незаконному отчуждению корпоративных прав на ООО "Философия девелопмента".

Потерпевший, по данным журналистов, предоставил запись разговора и скриншоты переписки, из которых видно, что незадолго до инцидента Микитась предлагал действующему учредителю компании 100 тысяч долларов США за переоформление бизнеса. После отказа, якобы заявил: "Я и без вас это сделаю".

Как утверждается в публикации, впоследствии, при содействии чиновников и работников Минюста, экс-нардеп якобы осуществил рейдерский захват компании - по поддельным доверенностям и при участии "черного нотариуса" из Белой Церкви И.В. Дудника и регистраторов из Раздельнянского района Одесской области.

В результате были незаконно переоформлены корпоративные права на ООО "Философия девелопмента", которое владело несколькими тысячами квадратных метров недвижимости на заводе "Арсенал" в Печерском районе Киева.