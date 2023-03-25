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Михайлюк в старте "Шарлотта" помог переиграть "Даллас" Дончича

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Даллас, Суббота 25 марта 2023 09:39
Михайлюк в старте "Шарлотта" помог переиграть "Даллас" Дончича Фото: Святослав Михайлюк освоился в "Шарлотте" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередной удачный матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в составе "Шарлотт Хорнетс" провел звезда сборной Украины Святослав Михайлюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

25-летний украинец попал в стартовую пятерку на выездное противостояние с "Даллас Маверикс". Вместе с ним с первых секунд начали Смит-младший, Ричардс, Хэйворд и Вашингтон.

Михайлюк провел в игре свыше 36 минут. За это время он успел набрать 13 очков, сделал 3 подбора и отдал 3 передачи. Универсал реализовал три из шести бросков из игры, а также удачно бросал из-за "дуги" (3 точных трехочковых из пяти попыток).

Кроме того, украинский баскетболист хорошо бросал с линии штрафных. Михайлюк реализовал 4 штрафных (5 попыток). Также он дважды потерял мяч и заработал 5 персональных фолов в поединке, завершившемся победой "Хорнетс" (117:109). "Маверикс" не помог даже сильный перформанс Луки Дончича (34 пункта, 10 подборов, 8 передач).

Накануне Михайлюк сыграл самый результативный матч сезона 2022/23. Он набрал 15 пунктов против "Нью-Орлеана". Тогда на паркете он провел 29,5 минуты.

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