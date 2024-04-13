Михайлюк в старте "Бостона" приложился к разгрому бывшего клуба в НБА: хайлайты украинца

Универсал сборной Украины Святослав Михайлюк оказался в стартовой пятерке "Бостон Селтикс" на матч регулярного первенства Национальной баскетбольной ассоциации против "Шарлотт Хорнетс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Наставник "Селтикс" Джо Маззулла отправил 26-летнего украинца на позицию легкого форварда. С первых минут вместе с ним начали Причард, Спрингер, Корнет и Хаузер.

Михайлюк провел на площадке около 34-х минут. За отведенное время он успел набрать 8 очков и сделал 3 подбора. Защитник с навыками форварда 13 раз бросал с игры, но только 2 его броска были успешными. Михайлюк реализовал два из 11-ти трехочковых, а также был точным на линии штрафных.

Украинец выполнил 1 перехват и допустил одну потерю мяча. Универсал записал в пассив 2 персональных фола. По статистическому показателю "плюс-минус" результат Михайлюка оказался положительным (+9), а "Бостон" завершил матч уверенной победой (131:98).

Кто такой Святослав Михайлюк

Уроженец Черкасс, воспитанник местных "Мавп". На профессиональном уровне дебютировал в родном клубе в сезоне 2012/13.

В 2014 году переехал за океан, где на студенческом уровне выступал за "Канзас Джейхокс". На драфте НБА-2018 выбран "Лейкерс" под 47-м номером. В июле того же года подписал 3-летний контракт с калифорнийцами на 4,6 млн долларов, но посреди сезона был обменян в "Детройт".

Позже защищал цвета "Оклахомы" и "Торонто". Прошлый сезон начал в составе "Нью-Йорк Никс", а завершил – в "Шарлотте". В "Бостон", где заработает 2 млн "зеленых" в течение года, попал после выступлений в Летней лиге ассоциации.