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Михайлюк продовжить виступи в НБА, – інсайдер

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Торонто, Середа 22 червня 2022 12:10
Михайлюк продовжить виступи в НБА, – інсайдер Фото: Святослав Михайлюк (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українець Святослав Михайлюк продовжить виступи в складі команди Національної баскетбольної асоціації "Торонто Рапторз".

Про це заявив журналіст Шамс Шаранія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter оглядача.

25-річний форвард залишиться в канадському клубі мінімум на ще один сезон. Українець активував пункт продовження контракту на рік.

"За даними джерел, Святослав Михайлюк із "Торонто Рапторз" продовжив свою угоду на 1,9 млн доларів опцією гравця на сезон 2022/23", – йдеться в повідомленні.

Минулий сезон НБА для баскетболіста був першим за канадців. Михайлюк зіграв 59 матчів і в середньому проводив на майданчику трохи більше 12 хвилин. Середня статистика українця – 4,3 набрані пункти, 1,6 підбирань, 0,8 передач і 0,4 перехоплень.

Михайлюк потрапив до асоціації в 2018 році. Перший сезон український форвард розпочав за "Лейкерс", але по ходу чемпіонату був обміняний в "Детройт". У складі "Пістонс" провів ще півтора сезони та на рік зупинився в "Оклахомі".

До слова, у фіналі НБА "Голден Стейт" переграв "Бостон Селтікс" і здобув четвертий за 7 років титул чемпіона.

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