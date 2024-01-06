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Михайлюк неубедительно поучаствовал в разгроме "Юты": нарезка всех действий украинца в НБА

Фото: Святослав Михайлюк набрал всего 3 пункта за 15 минут (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный исполнитель "Бостон Селтикс" Святослав Михайлюк получил солидные игровые минуты против "Юты Джаз" в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

 

Традиционно 26-летний защитник с навыками форварда начал матч на скамейке запасных. Зато в стартовой пятерке "Селтикс" вышли Холидей, Уайт, Порзингис, Тейтум и Браун.

Впрочем, развитие событий на паркете позволило тренерскому штабу "Бостона" задействовать весь ростер команды. Свои почти 15 минут славы (14:50) получил и Михайлюк. Украинец пытался быть полезным по обе стороны площадки, но полностью раскрыть универсализм не удалось.

За отведенное время он успел набрать 3 очка и сделал 3 подбора. Михайлюк 6 раз пытался попасть в корзину дальними бросками. Однако лишь одна его попытка оказалась точной. Еще однажды звезда сборной Украины не смог набрать 2 пункта под щитом "Джаз".

По статистическому показателю "плюс-минус" результат Михайлюка оказался отрицательным (-6). Он также дважды сфолил, но обошелся без потерь мяча. "Бостон" отметил легкую домашнюю победу (126:97) и закрепил лидерство в Восточной конференции НБА.

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НБАБаскетбол