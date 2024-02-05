Михайлюк с мелочью минут принял участие в разгроме "Мемфиса" в НБА: хайлайты украинца

Украинец в очередной раз оказался на скамейке запасных "Селтикс". Зато стартовую пятерку хозяев арены "Ти-Ди Гарден" сформировали Холидей, Уайт, Порзингис, Хорфорд и Тейтум.

Ход событий на паркете впоследствии позволил Джо Маззулле использовать и резервистов. В частности, Михайлюк получил около 7 игровых минут. За отведенное время защитник с навыками форварда набрал 6 очков, сделал 2 подбора и отдал 3 передачи.

По статистическому показателю "плюс-минус" результат украинца оказался положительным (+11), а "Бостон" одержал сверхуверенную домашнюю победу над "Мемфисом" (131:91). Михайлюк 5 раз бросал с игры, но точными оказались только две попытки универсала. Резервист "Селтикс" бросал исключительно из-за "дуги".

Святослав Михайлюк в сезоне 2023/24

Летом отклонил предложение афинского "Панатинаикоса". В сентябре подписал негарантированный контракт с "Бостоном" на 1 год. Соглашение стало постоянным перед стартом сезона, а зарплата украинца тогда выросла до 1,17 млн долларов.

Михайлюк неплохо проявил себя в предсезонных матчах. Самый результативный поединок сыграл против "Филадельфии" (15 очков). На официальном уровне он дебютировал за "Бостон" против "Вашингтона" 30 октября (3 очка и 1 ассистент за 5 минут в игре).

Нынешний сезон – шестой для украинца на уровне НБА. Актуальные средние цифры – 2.8 очка, 0.9 подборов, 0.5 передач, 0.3 перехвата за 7.6 минут в игре. В начале января получил гарантированный контракт от "Селтикс" до конца сезона и заработает в общей сложности 2 млн "зеленых".