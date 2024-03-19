ua en ru
Вт, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Михайлюк и Лень приняли участие в победах в регулярке НБА

Вторник 19 марта 2024 10:25
UA EN RU
Михайлюк и Лень приняли участие в победах в регулярке НБА Фото: Алексей Лень (справа) провел 13 минут против "Мемфиса" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинские исполнители Святослав Михайлюк и Алексей Лень приложились к очередным победам "Бостон Селтикс" и "Сакраменто Кингз" соответственно в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Михайлюк на скамейке запасных начал матч против "Детройта". Однако, по итогам встречи оказался на 5-й строчке по игровому времени – почти 24 минуты.

Украинец успел набрать 6 очков, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи. Универсал "Селтикс" выполнил 8 попыток с игры, но точными оказались лишь два броска уроженца Черкасс (все – трехочковые). По статистическому показателю "плюс-минус" результат Михайлюка положительный (+13).

Со скамьи на паркете появился и Лень. Резервист "Кингз" провел на площадке 13 минут. За отведенное время центровоый успел набрать 6 пунктов, оформил 3 подбора и отдал 1 ассист. Он дважды бросал с игры и набрал 4 очка из четырех возможных.

Лень также выполнил два штрафных броска. Украинец с линии был точным, поэтому закончил поединок с результатом +7 по показателю "плюс-минус". "Сакраменто" сумел дожать "Гриззлис" в овертайме (121:111).

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита, в детстве занимался спортивной гимнастикой и шахматами. Воспитывался в луганском и днепровском училищах физкультуры, СДЮШОР-5 Днепра.

После выступлений в дубле "Днепра" не получил реального шанса в первой команде и уехал в США. Там играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за "Мэриленд Террапинс". Выбран "Финиксом" под пятым номером драфта НБА-2013.

В составе "Санз" провел 5 сезонов. Летом 2018-го подписал контракт с "Атлантой", а впоследствии сменил целый ряд клубов – "Сакраменто", "Торонто", "Вашингтон". В августе 2021 года вернулся в ряды "Кингз". Баскетбольные идолы – Кевин Гарнетт и Тим Данкан.

К слову, ранее "Прометей" безапелляционно проиграл "Бургу" в четвертьфинале Еврокубка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Юбилейный "Рамштайн". Чего ждать Украине от 20-й встречи союзников
Юбилейный "Рамштайн". Чего ждать Украине от 20-й встречи союзников
DAILY
Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит во время войны. Продолжит ли Украина поставки газа из РФ в ЕС без контракта с "Газпромом"