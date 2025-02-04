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ЕС планирует разрешить депортировать некоторых мигрантов, - The Times

Вторник 04 февраля 2025 04:40
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ЕС планирует разрешить депортировать некоторых мигрантов, - The Times Фото: Европа ежегодно вынуждена рассматривать миллионы просьб о предоставлении убежища (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

ЕС разрабатывает план пересмотра Конвенции о беженцах 1951 года, которая запрещает странам отказывать искателям убежища. Это может стать одним из самых значительных изменений в миграционной политике за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

В Европе растет консенсус относительно того, что Конвенция о беженцах 1951 года, разработанная после Второй мировой войны, больше не соответствует своему назначению.

"Следует отметить, что эти принципы были разработаны после окончания Второй мировой войны и характеризовались совсем другой геополитической ситуацией, чем сегодня", - говорится в дипломатическом документе.

Bloomberg отмечает, что конвенция 1951 года подписана 144 странами и определяет правовые обязательства стран, закрепленные в принципе недопущения принудительного возвращения. Этот принцип устанавливает, что ни один проситель убежища не может быть возвращен в страну, где его жизнь или свобода могут подвергнуться серьезной угрозе.

Однако это становится все более сомнительным, поскольку за последнее десятилетие европейские страны столкнулись с трудностями при рассмотрении миллионов заявлений о предоставлении статуса беженца и возвращении лиц, получивших отказ в предоставлении убежища.

Издание также пишет, что количество просьб о предоставлении убежища в ЕС остается высоким. Лишь в прошлом году их количество превысило более миллиона, а недовольство населения системой привело к росту националистических и радикальных популистских партий по всей Европе

В документе отмечается, что некоторые мигранты не интегрируются в принимающее общество, а вместо этого формируют отдельные сообщества, в которых могут культивироваться нормы и правила, которые отклоняются от европейских ценностей.

Bloomberg также добавило, что миграция стала главной темой предстоящих выборов в Германии, Это произошло после того, как лидер консерваторов Фридрих Мерц выдвинул требования о принятии жестких мер по отказу убежища мигрантам. Его инициативу поддержала ультраправая националистическая партия "Альтернатива для Германии" (AfD).

Напомним, ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что планирует ввести запрет на въезд в страну нелегальных мигрантов. Он планирует это сделать в первый день, если займет пост главы правительства.

Также Мерц добавил, что в страну следует пускать тех, кто хочет въехать легально, а именно: предъявить паспорт, удостоверение личности и, при необходимости, визу. При этом полиция должна иметь возможность выдавать ордера на арест мигрантов.

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