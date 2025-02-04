ЕС планирует разрешить депортировать некоторых мигрантов, - The Times

ЕС разрабатывает план пересмотра Конвенции о беженцах 1951 года, которая запрещает странам отказывать искателям убежища. Это может стать одним из самых значительных изменений в миграционной политике за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

В Европе растет консенсус относительно того, что Конвенция о беженцах 1951 года, разработанная после Второй мировой войны, больше не соответствует своему назначению.

"Следует отметить, что эти принципы были разработаны после окончания Второй мировой войны и характеризовались совсем другой геополитической ситуацией, чем сегодня", - говорится в дипломатическом документе.

Bloomberg отмечает, что конвенция 1951 года подписана 144 странами и определяет правовые обязательства стран, закрепленные в принципе н едопущения принудительного возвращения . Этот принцип устанавливает, что ни один проситель убежища не может быть возвращен в страну, где его жизнь или свобода могут подвергнуться серьезной угрозе.

Однако это становится все более сомнительным, поскольку за последнее десятилетие европейские страны столкнулись с трудностями при рассмотрении миллионов заявлений о предоставлении статуса беженца и возвращении лиц, получивших отказ в предоставлении убежища.

Издание также пишет, что количество просьб о предоставлении убежища в ЕС остается высоким. Лишь в прошлом году их количество превысило более миллиона, а недовольство населения системой привело к росту националистических и радикальных популистских партий по всей Европе

В документе отмечается, что некоторые мигранты не интегрируются в принимающее общество, а вместо этого формируют отдельные сообщества, в которых могут культивироваться нормы и правила, которые отклоняются от европейских ценностей.