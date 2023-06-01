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Мог готовить диверсии против руководства ВСУ. Задержан военный, который был "кротом" ГРУ

Фото: военный мог готовить диверсии против должностных лиц ВСУ, его задержали (ssu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ, который оказался жителем Бахмута, завербованным ГРУ РФ и мог готовить диверсии против руководства Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленником оказался житель Бахмута, которого еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра ГУ ГШ ВС РФ (более известного как ГРУ) Никита Климовский", - говорится в сообщении.

Какие задачи выполнял "крот"

Куратор предателя дал ему несколько задач, постоянно повышая их сложность. Так, одной из первых задач было сообщать о последствиях воздушных ударов по Бахмуту. Также оккупантов интересовали точные координаты мостовых переходов в Бахмуте и на его окрестностях.

Впоследствии предатель получил от российской военной разведки следующую задачу - прибыть в Днепропетровскую область и мобилизоваться в ряды Сил обороны. После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и вооружениях в подразделениях.

Кроме того, злоумышленник пытался установить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения.

Также он передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования ВСУ.

"В связи с этим проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ", - добавили в ВСУ

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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