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У МЗС назвали недійсним "суд" над іноземцями на Донбасі

Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Суд" над іноземцями, які воювали проти Росії на боці України, у так званій "ДНР" є фіктивним та незаконним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Фіктивний суд Росії на Донбасі над іноземними військослужбовцями ЗСУ, та гуманітарним працівником є нікчемним", - заявив він.

За словами Ніколенка, це ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни.

"Міжнародне гуманітарне право має застосовуватись до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб", - уточнив спікер.

Як повідомлялося, іноземцям зі Швеції, Хорватії та Великобританії, які воювали проти Росії на боці України, оголосили "звинувачення" у найманні в самопроголошеній "ДНР".

Крім того, "суд" так званої "ДНР" засудив до смертної кари ще трьох іноземців, які воювали на боці України.

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