У МЗС назвали недійсним "суд" над іноземцями на Донбасі

"Суд" над іноземцями, які воювали проти Росії на боці України, у так званій "ДНР" є фіктивним та незаконним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.
"Фіктивний суд Росії на Донбасі над іноземними військослужбовцями ЗСУ, та гуманітарним працівником є нікчемним", - заявив він.
За словами Ніколенка, це ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни.
"Міжнародне гуманітарне право має застосовуватись до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб", - уточнив спікер.
Як повідомлялося, іноземцям зі Швеції, Хорватії та Великобританії, які воювали проти Росії на боці України, оголосили "звинувачення" у найманні в самопроголошеній "ДНР".
Крім того, "суд" так званої "ДНР" засудив до смертної кари ще трьох іноземців, які воювали на боці України.
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