МЗС заявило про роль "третьої сторони" у розслідуванні Молдови викрадення Чауса

"Наша позиція чітка: всі обставини справи повинно встановити розслідування по лінії правоохоронних органів", - заявили в МЗС України.

При цьому у відомстві зазначили, що 12 травня Офіс генерального прокурора України отримав клопотання Генеральної прокуратури Молдови про надання правової допомоги в рамках відкритої кримінальної справи. При цьому вже 17 травня українська сторона звернулася до молдовської із запитом на отримання додаткової інформації, без якої виконання міжнародно-правової допомоги було неможливим.

"На цьому тлі викликають здивування заяви про завершення розслідування в Молдові в односторонньому порядку. Логічне запитання: а чи дійсно була зацікавленість у встановленні істини або була задача реалізувати гучний політичний процес із заздалегідь визначеним результатом? Роль третьої сторони в цій ситуації очевидна. Її мета - дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові і спробувати зруйнувати українсько-молдавські відносини", - заявили в українському відомстві.

При цьому в МЗС переконані, що встановлення всіх обставин у справі Чауса можливе лише при повній взаємодії української і молдовської сторін.