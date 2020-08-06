МЗС завершує напрацювання стратегії деокупації Криму

Міністерство закордонних справ України завершує напрацювання стратегії деокупації Криму. Документ мають затвердити на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, вже визначено алгоритм дій для зведення всіх напрацювань від органів центральної влади по цій стратегії в один блок.

"Ми такий зведений документ підготуємо і передамо далі в РНБО для врахування в подальшій стратегії, яка буде прийнята", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що стратегія деокупації Криму вже готова, але документ не є публічним.

Також повідомлялося, що Україна запросила Польщу для участі в платформі з деокупації Криму.

Крім того, відомо, що Україна хоче бачити США і Британію учасниками даної платформи.

"Ми сподіваємося і на підтримку цієї ініціативи з боку ЄС, НАТО і держав-членів, як і інших партнерів, які продемонстрували свою підтримку запровадженням кримських пакетів санкцій", - заявляв прем'єр Денис Шмигаль.