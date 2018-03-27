МЗС закуповує обладнання для виїзного оформлення паспортів за кордоном

МЗС закуповує обладнання для обробки клопотань про оформлення закордонних паспортів під час виїзних обслуговувань

Міністерство закордонних справ (МЗС) України закуповує мобільне обладнання для обробки клопотань про оформлення закордонних паспортів під час виїзних консульських обслуговувань. Про це повідомила прес-служба відомства.

"В рамках заходів, прийнятих українською консульською службою для надання громадянам України за кордоном максимально зручних послуг, міністерством закуплено мобільне обладнання для обробки клопотань про оформлення закордонних паспортів під час виїзних консульських обслуговувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що обладнання найближчим часом буде доставлено в закордонні дипломатичні установи України, які оформляють закордонні паспорти і мають велику територію консульського округу.

У відомстві уточнюють, що "якщо у вас немає можливості приїхати в посольство або консульство і клопотати про оформлення паспорта, слідкуйте за інформацією про здійснення консулом виїзного обслуговування у вашому місті".

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Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 21 березня заборонив видачу внутрішніх паспортів громадянина України у вигляді книжки.