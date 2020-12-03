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У МЗС Угорщини заявили, що місія ОБСЄ не спілкується з угорською громадою на Закарпатті

Тирана, Четвер 03 грудня 2020 18:06
У МЗС Угорщини заявили, що місія ОБСЄ не спілкується з угорською громадою на Закарпатті
Фоп: Петер Сійярто (flickr by U S Department of State)
Автор: Роман Тверденко

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що членам моніторингової місії ОБСЄ в Україні заборонили контактувати з представниками угорської громади на Закарпатті і дозволили спілкуватися тільки з українськими спецслужбами. Він вважає таку ситуацію "скандальною".

Про це Сійярто заявив під час онлайн-засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

Глава МЗС Угорщини попросив Албанію, яка нині головує в ОБСЄ, відправити спостерігачів в Закарпатську область. Також він розраховує на солідарність НАТО в цьому питанні і підкреслив, що Угорщина і надалі буде блокувати зближення України з альянсом.

"Це неприпустимо, обурливо і скандально. Це суперечить цілям і принципам ОБСЄ, і рішенню про створення цієї спеціальної наглядової місії, в яку Угорщина також робить свій внесок", - заявив Сійярто.

Служба безпеки України на цьому тижні провела обшуки у фондах нацменшин Угорщини. За даними слідства, керівництво займався підривною діяльністю на користь Будапешта.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба викликав угорського посла Іштвана Ійдярто. Кулеба запевнив, що обшуки не спрямовані проти угорської національної меншини.

Також угорські євродепутати назвали обшуки на Закарпатті ситуацією "громадянської війни". Вони засуджують силові методи щодо лідерів угорської громади.

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