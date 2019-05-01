МЗС України розкритикувало указ Путіна про паспорти для українців

В Міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявили, що рішення надавати російське громадянство окремим категоріям українців за спрощеною процедурою є порушенням міжнародного права та суверенітету України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

В МЗС наголосили, що документи, які спрямовані на надання громадянам України російського громадянства у протиправний спосіб, лишаються юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнаватись українською стороною.

"Особливо цинічною є задекларована мета ухвалених російською стороною рішень - "захист прав і свобод людини і громадянина", оскільки права і свободи громадян України почали грубо порушуватися з початком російської збройної агресії та окупації Російською Федерацією частини суверенної території України — Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей України", - заявили у МЗС.

Також в міністерстві вимагають від РФ скасування усіх рішень стосовно протиправної паспортизації. Вони додали, що залишають за собою право вжити ефективних заходів для захисту національної безпеки.

"Очікуємо від наших міжнародних партнерів посилення санкцій проти кремлівського режиму. Відповідна нота протесту буде невідкладно вручена російському МЗС", - повідомили в МЗС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Путін спростив видачу паспортів переселенцям з Криму і Донбасу. Згідно з новим документом, спрощений порядок буде поширюватися на громадян України (та осіб без громадянства), які народилися і постійно проживали в Криму і Севастополі, але виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року, а також їх дітям, подружжю і батькам.