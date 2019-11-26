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МЗС України прийняло вірчі грамоти від посла Канади

Новини » Політика     26.11.2019 - 18:29
МЗС України прийняло вірчі грамоти від посла Канади
Фото: Василь Боднар та Лариса Ґаладза (facebook.com/UkraineMFA)

Копії вірчих грамот від посла Канади прийняв заступник глави МЗС України

Новопризначений посол Канади в Україні Лариса Ґаладза надала заступнику міністра закордонних справ України Василю Боднару копії вірчих грамот. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства закордонних справ України в Facebook.

Як повідомляється, під час зустрічі Ґаладза надала Боднару копії вірчих грамот, а також сторони обговорили питання поглиблення партнерства між Канадою та Україною, безпекову ситуацію через російську агресію, гуманітарні та інші питання.

"Окрема увага була приділена безпековій ситуації у зв’язку з російською агресією, питанням гуманітарної сфери, лібералізації візового режиму для громадян України, молодіжних обмінів, взаємодії з українською діаспорою, розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин", - йдеться в заяві МЗС.

МЗС України прийняло вірчі грамоти від посла Канади

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Швеції, Швейцарії, Грузії та Мексики. Глава держави прийняв вірчі грамоти під час зустрічі з послами 7 листопада.

Того ж дня президент Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла Європейського союзу в Україні Матті Маасикаса. Також сторони висловили спільне зобов'язання щодо широкого спектру реформ, які спрямовані на покращення рівня життя українців.

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