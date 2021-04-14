МЗС Швеції викликало російського посла через кібератаки на федерацію спорту

Напередодні, 13 квітня, шведська прокуратура повідомила, що припинила розслідування про кібератаки на спортивну Шведську конфедерацію, які відбулися в період з грудня 2017 року по травень 2018-го. За даними відомства, за ними стояв 85-й центр Головного розвідувального управління Генштабу РФ, також відомий як військова частина № 26165.

Зломи призвели до того, що ГРУ РФ отримало доступ до особистої інформації шведських спортсменів, в тому числі до їхніх медичних даних, повідомила шведська прокуратура. Розслідування було припинено у зв'язку з відсутністю умов для судового переслідування за кордоном або екстрадиції в королівство.

"Неприпустимий, серйозне порушення таємності даних проти Шведської конфедерації спорту, що порушує чинні норми. Російський посол був викликаний в МЗС для пояснень", - написала вона.