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МЗС Швеції викликало російського посла через кібератаки на федерацію спорту

Новость на русском → Стокгольм, Середа 14 квітня 2021 05:29
МЗС Швеції викликало російського посла через кібератаки на федерацію спорту Фото: Анн Лінде (twitter.com/AnnLinde)
Автор: Артур Родивилов

Швеція звинуватила Росію в кібератаці на Шведську конфедерацію спорту. МЗС королівства викликало російського посла.

Про це Twitter повідомила глава міністерства Анн Лінде.

Напередодні, 13 квітня, шведська прокуратура повідомила, що припинила розслідування про кібератаки на спортивну Шведську конфедерацію, які відбулися в період з грудня 2017 року по травень 2018-го. За даними відомства, за ними стояв 85-й центр Головного розвідувального управління Генштабу РФ, також відомий як військова частина № 26165.

Зломи призвели до того, що ГРУ РФ отримало доступ до особистої інформації шведських спортсменів, в тому числі до їхніх медичних даних, повідомила шведська прокуратура. Розслідування було припинено у зв'язку з відсутністю умов для судового переслідування за кордоном або екстрадиції в королівство.

"Неприпустимий, серйозне порушення таємності даних проти Шведської конфедерації спорту, що порушує чинні норми. Російський посол був викликаний в МЗС для пояснень", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція викрила шпигуна, який передавав Росії відомості про Volvo і Scania.

Крім цього РБК-Україна писало, що в серпні минулого року Австрія вперше в історії вислала російського дипломата через шпигунський скандал.

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