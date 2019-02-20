МЗС зробило заяву до п'ятиріччя початку збройної агресії РФ в Україні

В результаті агресії РФ загинули 13 тисяч людей, ще 30 тисяч тотримали поранення

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление по поводу пятой годовщины начала вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что "пять лет назад Россия, грубо нарушая международное право, начала оккупацию Крыма. И хотя незаконный фейковый референдум и российский статус Крыма не был признан международным сообществом, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса". 25 ноября РФ в очередной раз совершила открытый акт агрессии против Украины, атаковав украинские корабли в Керченском проливе.

Результаты агрессии - около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 1,5 млн переселенцев, массированное разрушение Донбасса, узурпация украинской собственности в оккупированном Крыму, масштабные нарушения оккупационными властями прав человека и международного гуманитарного права, политические преследования и запугивания украинских граждан.

Однако сейчас создана мощная международная коалиция, которая активно поддерживает Украину, наращивает давление на Россию, требуя полной деоккупации украинских территорий и повышая цену продолжения агрессии. Отмечается, что прекращение агрессии РФ на Донбассе должно опираться на полноценную миротворческую миссию ООН, мандат которой должен включать всю зону конфликта. Кроме того, международное сообщество оказывает поддержку Украине в крымском вопросе. Об этом свидетельствует ряд резолюций ГА ООН.

Также в МИД отметили, что сегодня в ГА ООН, при участии президента Украины Петра Порошенко, впервые происходит обсуждение ситуации на оккупированных территориях.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег страны Европы перед опасностями слабой реакции на агрессию России.