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У МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

До Міністерства закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах України Василя Покотило. Йому висловили рішучий протест через інцидент біля генконсульства РФ у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

МЗС Росії заявило українському дипломату рішучий протест і зажадало, щоб Україна виконувала міжнародні зобов'язання щодо забезпечення безпеки російських дипломатичних і консульських представництв.

Йдеться про інцидент, який стався в ніч на 24 грудня у Львові. Як стверджують в російському МЗС, невідомий кинув на територію генконсульства пляшку із запальною сумішшю, яка запалилася і "створила загрозу безпеці закордонній установі".

"З цієї нагоди Генеральне консульство Росії направило ноту в регіональне представництво МЗС України та звернення на ім'я начальника Головного управління Національної поліції у Львові з вимогою вжити термінових заходів щодо посилення безпеки установи та її співробітників, а також щодо розшуку та покарання винних", - йдеться в заяві російського дипвідомства.

Там зазначили, що аналогічну ноту посольство Росії в Києві направило в МЗС України.

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