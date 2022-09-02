МЗС Росії вимагає від Британії дані про Скрипалів. Їх отруїли 4 роки тому

Посольство Росії у Великобританії вимагає надати інформацію про стан здоров'я і місцезнаходження Сергія та Юлії Скрипалів, які були отруєні бойовою речовиною "Новічок" чотири роки тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"З подивом констатуємо, що протягом ось уже чотирьох з половиною років російська сторона залишається в невіданні щодо долі двох наших громадян - Сергія і Юлії Скрипалів, які опинилися в епіцентрі резонансного інциденту в англійському місті Солсбері в березні 2018 року. Досі немає офіційної інформації про стан їх здоров'я, правове становище або хоча б місцезнаходження", - йдеться в заяві російського посольства.

Отруєння Скрипалів

Резонансне отруєння колишнього шпигуна та його дочки сталося 4 березня 2018 року в Солсбері. За даними британського слідства, їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Через кілька місяців обох виписали з лікарні.

Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до замаху на вбивство Скрипалів і в порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї. Російська сторона назвала це нібито провокацією. В ході дипломатичного конфлікту Британія, країни ЄС, США, Канада і Австралія вислали низку російських дипломатів. Москва відповіла дзеркальними заходами.

Хто отруїв Скрипалів

Причетними до отруєння вважаються співробітники російського ГРУ з псевдонімами Олександр Петров і Руслан Боширов. Тодішній прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що отруєння було санкціоновано російським керівництвом, а міністр Бен Уоллес поклав відповідальність за отруєння особисто на президента Росії Володимира Путіна.