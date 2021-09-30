У МЗС Росії створять департамент "м'якої сили": чим він займатиметься

Як розповіли агентству в Міністерстві, в контексті активного використання в світі елементів так званої "м'якої сили" в МЗС розглядають питання створення в центральному апараті відомства окремого департаменту. Він візьме на себе координацію міжнародних зв'язків у галузі культури, науки, мистецтва, молодіжних обмінів, освіти та спорту, стверджує співрозмовник видання.

"Планується, що новий департамент візьме на себе розробку спільної політики РФ у сфері міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва, визначення пріоритетів на цьому треку", - додали у відомстві.

Крім того, новий департамент відповідатиме за підготовку міжурядових домовленостей, вестиме контроль за виконанням міжнародних зобов'язань РФ та реалізацією державних програм у культурно-гуманітарній сфері.

Також департамент надаватиме консультативну та практичну допомогу як профільним державним установам, так і неурядовим структурам з урахуванням країнової специфіки та запитів закордонної аудиторії.