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МЗС РФ викличе американських дипломатів через публікації на підтримку Навального

Автор: Инна Собора

Американських дипломатів з посольства США викличуть в російський МЗС через публікації про протести в підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня. Зокрема, за публікації посольством маршрутів мітингів і слова про "похід на Кремль".

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Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише РБК.

"Вони будуть викликані в Міністерство закордонних справ, американці, і американські дипломати там розкажуть, як їм це все в голову прийшло", - сказала Захарова.

У МЗС повідомлення американських дипломатів назвали втручанням у внутрішні справи Росії. І заявили, що подібні заяви збігаються з доктриною США щодо стимулювання протестів в країнах з неугодними їм урядами" і пообіцяла відповідну реакцію.

Раніше 22 січня американське посольство попередило громадян США, що на суботу в багатьох містах Росії заплановані мітинги у підтримку Навального. При цьому дипломати опублікували список міст, де пройдуть акції, а також приблизні маршрути протестувальників.

Раніше Захарова різко відреагувала на слова підтримки Навальному від майбутній радник з нацбезпеки Джейка Саллівана. Вона закликала "не посягати на національне законодавство суверенних держав і зайнятися проблемами у вашій власній країні".

Нагадаємо, 23 січня на мітингах на підтримку оппозиционнера Олексія Навального по всій Росії затримали 3068 осіб.

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